Meloni, 'le banche non sono nemiche, abbiamo collaborato'

"Volevamo da una parte riuscire ad avere risorse che potessero essere redistribuite alle famiglie con redditi bassi, ma non volevamo nemmeno dare il segnale che le banche sono avversarie, per questo c'è stata collaborazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni a margine del vertice Ue-Paesi del Golfo, rispondendo a una domanda sulle misure introdotte nella manovra su banche e assicurazioni.

"Non penso ci possa essere un effetto" sui consumatori finali, "il lavoro è stato fatto ascoltando e collaborando con le associazioni che rappresentano questi mondi", ha sottolineato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA