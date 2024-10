Esce per il Giubileo l'autobiografia di Papa Francesco

Si intitola 'Spera' l'autobiografia di Papa Francesco, la prima realizzata da un Pontefice nella storia, che uscirà in contemporanea mondiale nelle principali lingue e in più di 80 Paesi a gennaio 2025, per il Giubileo. Lo ha annunciato Mondadori, che ne gestisce i diritti mondiali, oggi alla Buchmesse di Francoforte 2024, con l'Italia Paese ospite d'Onore. La stesura ha impegnato gli ultimi sei anni.

Scritto con Carlo Musso, questo eccezionale documento per volontà del Papa avrebbe dovuto essere pubblicato solo dopo la sua morte, ma il Giubileo della Speranza del 2025 e le esigenze del tempo lo hanno risolto a diffonderlo.



