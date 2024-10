Domani vertice dei Patrioti con Salvini, Orban e Le Pen

La famiglia dei Patrioti per l'Europa si raduna a Bruxelles per la prima volta per una riunione pre vertice europeo. L'incontro si terrà giovedì mattina e - rendono noto i Patrioti - sono attesi tutti i leader sovranisti Ue, tra cui il segretario della Lega, Matteo Salvini, il premier ungherese Viktor Orban, i leader del Rassemblement National, Marine Le Pen e Jordan Bardella. Attesi anche il ceco Andrej Babis, il leader di Vox Santiago Abascal e il sovranista olandese Geert Wilders.



