Il direttore generale di Sogei, Paolino Iorio, avrebbe ricevuto tangenti per oltre centomila euro dall'imprenditore con cui è stato arrestato lunedì sera a Roma nell'ambito dell'indagine della Procura di Roma in cui si procede per corruzione e turbativa d'asta in una serie di appalti che riguardano anche il ministero della Difesa che dell'Interno. I pm di piazzale Clodio hanno chiesto la convalida dell'arresto.



