Corruzione, da pm acquisita 'enorme mole documenti'

Nel corso delle perquisizioni avvenute martedì per i 18 indagati dalla Procura di Roma, nell'ambito di una indagine in cui si contestano i reati di corruzione e turbativa d'asta per gli appalti in Sogei e nei ministeri di Difesa e Interno, è stata acquisita una "enorme mole di documenti e dati". Tra i soggetti perquisiti anche Andrea Stroppa, referente in Italia di Elon Musk, a cui sono stati prelevati device che dovranno essere ora analizzati come il resto del materiale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA