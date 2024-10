'Biden venerdì a Berlino, vedrà Scholz-Macron-Starmer'

Secondo tre funzionari occidentali, citati da Cnn, il presidente Usa Joe Biden vedrà questa settimana a Berlino il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer in un vertice che era stato rinviato a causa dell'uragano Milton. Secondo Cnn, i principali fornitori di armi all'Ucraina stanno valutando il futuro sostegno ad un conflitto che sta per entrare nel suo quarto anno. Secondo i media tedeschi, l'incontro sarà venerdì mentre non sarà recuperato l'incontro dei leader con Volodymyr Zelensky alla base aerea di Ramstein.



