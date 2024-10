Via libera Senato alla Commissione d'inchiesta sulle banche

La Commissione Finanze del Senato ha dato il via libera all'istituzione di una "Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori".

In particolare - si legge sul sito del Senato - la Commissione ha dato mandato al relatore, il senatore Claudio Lotito, a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del testo, che propone l'istituzione di una Commissione bicamerale d'inchiesta per "indagare su vicende e comportamenti che hanno provocato la crisi di istituti bancari nazionali sui fallimenti bancari dell'ultimo decennio e, più in generale, per monitorare il complessivo funzionamento del sistema finanziario del Paese".



