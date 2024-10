Croce Rossa, 'in Nigeria è allarme per malnutrizione infantile'

La Croce Rossa (Icrc) ha lanciato l'allarme sul rapido aumento della grave malnutrizione infantile nel nord-est della Nigeria. Quest'anno il numero di bambini malnutriti è cresciuto del 24 per cento, ha aggiunto.

Il gruppo jihadista Boko Haram che opera nell'area da 15 anni con altre formazioni islamiste ha ucciso oltre 40 mila persone, sfollandone circa due milioni. I combattimenti hanno compromesso anche i mezzi di sussistenza e impedito l'accesso ai terreni agricoli e ai mercati.

In un anno, il numero di bambini finiti nelle cliniche della Croce Rossa per grave malnutrizione nel nord-est nigeriano è passato da 6.842 a 8.470, come ha precisato l'Icrc. "L'aumento del numero dei bambini con grave malnutrizione è straziante.

Purtroppo, questa è solo una frazione di coloro in stato di bisogno nella regione", ha detto Yann Bonzon, responsabile della delegazione di Icrc in Nigeria.

Le organizzazioni non governative ricordano come anche il cambiamento climatico e le recenti inondazioni stiano creando una crisi nella crisi e colpiscano i Paesi che sorgono nell'area del lago Ciad tra cui il Camerun, il Ciad e il Niger. Lo scorso mese le alluvioni hanno ucciso almeno 31 persone sfollandone centinaia di migliaia nella città nord-orientale nigeriana di Maiduguri, in una delle peggiori inondazioni registrate dal Paese più popoloso dell'Africa.



