Salvini, il dibattito sul Ponte è un delirio solo italiano

"Solo l'Italia vede la politica dividersi sulle infrastrutture, il dibattito sul sì o no al ponte è un delirio esclusivamente italiano, il ponte è sovranista, il ponte è fascista, è il ponte di Salvini". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad un evento organizzato dalla Camera di Commercio Americana in Italia. "Mi fa piacere che dall'estero siano più sereni, obiettivi, curiosi e che guardino all'Italia come un modello", ha sottolineato Salvini.



