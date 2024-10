'Hezbollah annuncia attacco a caserma nel centro Israele'

Hezbollah ha annunciato di aver preso di mira oggi con missili una caserma militare situata a est della città costiera di Netanya, nel centro di Israele, come parte di una serie di attacchi rivendicati contro basi e movimenti di soldati israeliani, in diverse località. Lo riporta Sky Arabia.

I miliziani filoiraniani hanno affermato in un comunicato che i suoi combattenti hanno lanciato missili "contro la caserma di Beit Lid, a est di Netanya", in risposta "agli attacchi e ai massacri commessi dal nemico sionista". Ieri un attacco a un'altra caserma aveva fatto 4 morti e una settantina di feriti.





