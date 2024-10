Si mantiene in lieve rialzo il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam, mantenendosi però sotto la soglia dei 40 euro al MWh. I contratti future sul mese di novembre guadagnano 0,25% a 39,98 euro al MWh. Un andamento nervoso dei prezzi legato alle tensioni in Medio oriente, mentre le scorte europee di gas sfiorano il 95% a 1.089 TWh, quelle tedesche sono al 97% a 243,82 TWh e in Italia si attestano al 97,2% a 194,46 TWh.



