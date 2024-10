Capo peacekeeping Onu, grazie a sostegno governo Meloni

"Apprezziamo moltissimo il supporto del governo italiano, l'Italia e' uno dei contribuenti piu' importanti delle truppe della missione in Libano e il servizio dei caschi blu italiani e' stato eccezionale": lo ha detto il capo delle operazioni di pace dell'Onu Jean-Pierre Lacroix in una intervista all'ANSA. "Questa e' l'occasione di rendere omaggio alle donne e uomini italiani che servono in Unifil, e al sostegno del governo" della premier Giorgia Meloni "soprattutto in questi tempi difficili", ha aggiunto.



