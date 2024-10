Borsa: Milano tiene (+0,2%), bene Leonardo, giù Moncler ed Mps

Piazza Affari si conferma in rialzo (Ftse Mib +0,2%) dopo oltre due ore di scambi, con lo spread tra Btp e Bund che si assesta sui 128 punti ed il rendimento annuo italiano in calo di 1,5 punti al 3,54% e quello tedesco di 0,1 punti al 2,26%.

Si conferma brillante Leonardo (+1,42%) insieme al resto del comparto aerospaziale in Europa e sulla scia delle indiscrezioni di una possibile joint-venture con Rheinmetall (+1,77%).

Acquisti anche su Ferrari (+1,43%), Recordati (+1,14%), A2a (+1,06%) e Iveco (+0,7%) insieme a Stellantis (+0,57%).

Ampliano il calo Moncler (-1,83%), Cucinelli (-1,11%) e Ferragamo (-2,17%) in una giornata piuttosto difficile per il comparto del lusso in Europa. Sul fronte bancario peggiora invece Mps (-1,46%) e Bper (-0,58%). Poco mosse Banco Bpm (-0,16%), Unicredit (-0,04%) e Intesa (+0,01%). Migliora Eni (+0,31%) pur con il greggio in calo (Wti -1,69% a 74,28 dollari al barile). Cede Saipem (-0,34%), resiste invece Tenaris (+0,24%), favorita dalle quotazioni dell'acciaio. Tra i titoli a minor capitalizzazione balzano Technogym (+2,47%) e Avio (+2,42%), mentre scivolano Eems (-8%), Sot (-7,9%) e Zucchi (-3,15%).



