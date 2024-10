Borsa: Europa cauta, l'euro anticipa il taglio Bce, Milano +0,4%

Borse europee caute nel primo giorno della settimana in cui si riunisce di direttivo della Bce per decidere il probabile taglio di 25 punti base ai tassi.

Un'attesa che spinge il dollaro al rialzo a 0,91 euro e 0,76 sterline, mentre scende a 127,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,4 punti al 3,53% e quello tedesco di 0,6 punti sotto al 2,26%.

Francoforte (+0,61%) è la migliore, seguita da Milano (+0,41%), Madrid (+0,37%), Londra (++0,2%) e Parigi (+0,1%).

Positivi i future americani in assenza di dati macroeconomici.

Per oggi è previsto infatti solo il report mensile dell'Opec e sono in agenda interventi di Cristopher Weller e Neel Kashkari della Fed.

Amplia il calo il greggio (Wti -1,72% a 74,23 dollari al barile) mentre gira al rialzo il gas (+0,77% a 40,18 euro al MWh). Prosegue invece la corsa dell'oro, che sale dello 0,73% a 2.661 dollari al barile, valore che non toccava dallo scorso 2 ottobre. In crescita anche il ferro (+1,21% a 794,5 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+1,07% a 3.492 dollari la tonnellata) per effetto degli stimoli per la crescita economica in Cina.

Gli acquisti si concentrano sul settore dei semiconduttori, da Asm (+1,36%) ad Aixtron (+1,17%) ed Stm (+0,45%). Cauti i petroliferi Eni e TotalEnergies (+0,34% entrambi), Shell (+0,11%) e Bp (-0,35%). A parte Ferrari (+1,27%) non fa grandi progressi il comparto auto. Stellantis guadagna lo 0,15%, Bmw lo 0,03% e Renault cede lo 0,41%.

In ordine sparso i bancari Caixabank (+1%), Bbva (+0,45%), Banco Bpm (+0,36%), Bper (+0,31%), Popolare Sondrio e Intesa (+0,2% entrambe), Commerzbank (+0,06%), Unicredit (-0,07%), Mps (-0,45%) e Barclays (-1,21%).



