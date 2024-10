Morti tre tifosi del Foggia, due erano minorenni

Due minorenni e un giovane di circa 20 anni di Foggia. Sono le vittime dell'incidente stradale avvenuto in serata a pochi chilometri da Potenza, dove la squadra pugliese ha pareggiato 1-1 la gara valida per la nona giornata del girone C della serie C.

Nell'incidente sono rimasti coinvolti un minivan sui cui viaggiavano i tifosi del Foggia e un'automobile: le due vetture si sono scontrate frontalmente. Sul luogo dell'incidente è arrivato anche il sindaco di Potenza, Vincenzo Telesca.

"In queste ore concitate il Calcio Foggia 1920 - è scritto in un post sui social - esprime il suo cordoglio alla Foggia Ultras e alle loro famiglie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA