Si sono chiusi alle 20 (le 19 in Italia) i seggi per il primo turno delle elezioni politiche in Lituania.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale centrale, l'affluenza alle urne ha complessivamente raggiunto il 52,06% segnando un incremento rispetto alle politiche del 2020, quando l'affluenza si era attestata al 47,16%.

I risultati definitivi dovrebbero essere comunicati intorno alle 3 di domani mattina, ora lituana (le 2 in Italia).



