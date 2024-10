Il presidente Usa Biden atteso in Germania venerdì

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è atteso in Germania venerdì, stando ad una fonte governativa tedesca.

Il presidente americano Joe Biden recupererà il viaggio in Germania, cancellato a causa dell'uragano Milton. Invece della visita di Stato è ora prevista una visita di lavoro notevolmente ridotta, è stato comunicato a Berlino, riferiscono media in lingua tedesca. Tuttavia, l'incontro originariamente previsto a Ramstein dei capi di Stato e di governo occidentali per sostenere l'Ucraina non dovrebbe essere riprogrammato.



