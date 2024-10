Attivisti, 23 morti in raid esercito in un mercato a Khartoum

Soccorritori volontari hanno annunciato oggi che 23 persone erano state uccise ieri in un attacco aereo dell'esercito su un mercato di Khartoum situato vicino ad uno dei principali campi delle Forze di supporto rapido (Rsf).

"E' stata confermata la morte di 23 persone, più di 40 sono rimaste ferite" e trasferite in ospedale, dopo gli "attacchi aerei militari di ieri pomeriggio sul mercato principale" nel sud di Khartoum, ha precisato la rete Emergency Response Cells in un messaggio su Facebook.

Da aprile 2023 il Sudan è teatro di una guerra tra la Rsf guidata dal generale Mohamed Hamdane Dagalo e l'esercito guidato dal generale Abdel Fattah al-Burhane, leader de facto del Paese.





