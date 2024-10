Trump, 'salute eccellente,in forma adeguata per fare presidente'

Dopo la pubblicazione dei dati medici di Kamala Harris la campagna di Donald Trump ha reagito sottolineando che il tycoon fornisce spesso aggiornamenti sulla sua salute attraverso i bollettini del suo medico nonché quelli del dottor Ronny Jackson che lo ha curato dopo il primo tentativo di omicidio. "Tutti, si legge nella nota del portavoce Steven Cheung, "hanno concluso che è in eccellente salute, adeguata per essere presidente". Non solo, sottolinea il comunicato, "ha mantenuto un programma elettorale estremamente intenso e attivo, mentre Kamala Harris non è stata in grado di tenere il passo con le esigenze della campagna elettorale e rivela quotidianamente di non essere del tutto qualificata per essere presidente degli Stati Uniti".



