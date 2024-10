Coppa America: Ineos ancora ko, New Zealand vola sul 2-0

Dopo la prima regata New Zealand vince anche la seconda. E così la giornata numero uno della finale di America's Cup nelle acque di Barcellona sorride al Team Emirates che si porta avanti 2-0 dopo due grandi prestazioni contro Ineos Britannia, recente vincitrice della Louis Vuitton Cup contro Luna Rossa. Il tutto grazie a una prima regata vinta in grande controllo contro Britannia che ha chiuso con 41'' di ritardo e una seconda dominata nell'ultima metà dopo un avvio equilibrato. Domenica la seconda giornata di regate.

Domani dalle 14 la seconda giornata che vede i britannici obbligati a dare tutto per restare in corsa.



