Usa: turisti intrappolati in una miniera in Colorado, un morto

Una persona è morta e altre 12 sono ancora intrappolate a 300 metri sottoterra dopo un incidente avvenuto nella miniera d'oro Mollie Kathleen di Cripple Creek, in Colorado. Lo rende noto lo sceriffo della contea di Teller.

Non è chiaro ancora cosa abbia causato un guasto del carrello dell'ascensore e se i turisti che erano nella cabina stessero scendendo o risalendo dalla miniera. Altre 11 persone sono state tratte in salvo, di cui quattro hanno riportato ferite lievi.





