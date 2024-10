Tajani a Herzog e Katz, attacchi all'Unifil inaccettabili

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha inviato nuovi messaggi al ministro degli Esteri israeliano Israel Katz e anche al capo dello Stato Isaac Herzog per confermare che per "l'Italia gli attacchi alle basi Unifil in Libano sono totalmente inaccettabili". Tajani ha chiesto allo Stato ebraico un'inchiesta e comunque le scuse per i danni provocati nei giorni scorsi. Secondo fonti della Farnesina, le prossime ore saranno decisive per ricevere chiarimenti e indicazioni cruciali da parte del governo di Israele.



