Peste suina: riapre mercato canadese ai prosciutti italiani

"Abbiamo avuto un'ottima notizia: la riapertura del mercato canadese ai nostri prosciutti". Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto al 39esimo convegno di Capri degli industriali under40. "E' un risultato molto importante - ha sottolineato Lollobrigida - che fa ben sperare per l'export dei nostri prodotti. E che parte dalla fiducia che abbiamo assegnato al nuovo Commissario della Psa che ha elaborato un piano molto puntuale ed efficace, ma anche dalla credibilità internazionale che l'Italia ha nei rapporti relazionali con paesi e mercati importanti come il Canada". Il blocco delle esportazioni verso il Canada era scattato nella scorsa primavera. "E' un risultato che ci riempie di soddisfazione - ha detto ancora il ministro - e che ci fa ben sperare per l'approccio che abbiamo a garanzia del nostro export e del sistema industriale di trasformazione e di produzione a questo legato".



