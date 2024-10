Giovani Confindustria: Italia ha bisogno di cambiare alla radice

"L'Italia ha bisogno di cambiare alla radice" avvertono i Giovani Imprenditori di Confindustria con la relazione del presidente Riccardo Di Stefano al tradizionale convegno di Capri. "Scelta giusta" aver agganciato il piano strutturale di bilancio alle riforme ma, "il quadro riformatore delineato nel piano non è, però, sufficientemente chiaro per un Paese che ha bisogno di più capacità progettuale.

Un Paese che fatica a trasformare i soldi in progetti concreti.

Un Paese che, per troppo tempo, ha confuso la quantità con la qualità della spesa pubblica".

"Non vogliamo essere duri per il gusto di fare polemica.

Ma perché come giovani abbiamo il dovere di scuoterlo, questo nostro Paese", dice il leader degli industriali under 40: "Vogliamo sapere per cosa dobbiamo farli, questi sacrifici".





