Le Borse europee avviano la seduta in lieve calo, con gli investitori che guardano all'economia cinese mentre si attende l'annuncio di stimoli alla crescita.

Sotto i riflettori anche le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente.

Apertura negativa per Parigi (-0,14%), Londra (-0,12%) e Francoforte (-0,02%).



