Relitto sommergibile Scirè sacrario militare, ok dalla Camera

Via libera della Camera dei deputati, con 241 sì e 1 astenuto, alla proposta di legge che riconosce il relitto del regio sommergibile Scirè, affondato il 10 agosto 1942 nella baia di Haifa nel territorio dello Stato di Israele, come "sacrario militare subacqueo". Una sintesi trovata tra maggioranza e opposizione ha inserito nel testo questa premessa: il riconoscimento è necessario "al fine di onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale per responsabilità dei regimi nazionalsocialista e fascista".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA