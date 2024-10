Inchiesta Bari: Intesa, sistemi controllo hanno funzionato

"Il comportamento del dipendente non in linea con le procedure interne e la normativa di settore è emerso nel corso delle ordinarie attività di controllo, incluso un articolato sistema volto a individuare eventuali comportamenti anomali o a rischio relativi alle consultazioni effettuate dai dipendenti della Banca autorizzati al trattamento dei dati della clientela". E' quanto fa sapere Intesa Sanpaolo in relazione all'inchiesta della procura di Bari su presunti accessi illegali a conti correnti di politici tra cui la premier. Sistemi che, fa sapere la banca, hanno funzionato. A quanto si apprende, il dipendente è stato licenziato.



