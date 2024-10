Cina, 'leader di Taiwan deciso a ottenere l'indipendenza'

Il presidente di Taiwan William Lai è "deciso a ottenere l'indipendenza". E' il commento della portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning, sul discorso tenuto oggi da Lai per i 113 anni della fondazione della Repubblica di Cina, il nome ufficiale di Taiwan, rimarcando tra l'altro l'impegno a "resistere all'annessione o all'invasione della nostra sovranità" e che Pechino "non ha alcun diritto per rappresentare Taiwan". Il discorso di Lai "ha messo in luce la sua posizione ostinata sull'indipendenza di Taiwan e la sua intenzione di aumentare le tensioni nello Stretto per interessi politici personali", ha aggiunto Mao.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA