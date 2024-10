Le Borse europee hanno chiuso in leggero calo, fatta eccezione per Milano (+0,43%). Londra ha tenuto (-0,07%), Francoforte ha perso lo 0,23% e Parigi lo 0,24% in linea con l'andamento incerto di Wall Street dopo l'inflazione Usa cresciuta più delle previsioni e i dati sul mercato del lavoro contrastanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA