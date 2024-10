Riduzione dell'orario di lavoro, si parte con il ddl M5s-Pd-Avs

Il testo unitario di M5s, Pd e Avs sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, è stato adottato dalla Commissione lavoro della Camera come testo base. Il termine per gli emendamenti è stato fissato alla prossima settimana. Il provvedimento è calendarizzato in Aula il 21 ottobre.

Il testo unitario fa sintesi di tre diverse proposte di legge sulla riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario presentate dai tre partiti di opposizione. Essendo un provvedimento in quota opposizioni la relatrice Marta Schifone (Fdi) ha accolto la richiesta di adottare il testo unitario M5s-Pd-Avs come testo base da sottoporre agli emendamenti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA