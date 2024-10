Guterres nomina Tom Fletcher capo dell'agenzia umanitaria Ocha

Il Segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha nominato il britannico Tom Fletcher sottosegretario generale per gli affari umanitari e il coordinamento degli aiuti di emergenza (Ocha). Fletcher prende il posto di Martin Griffiths che ha lasciato l'incarico in giugno per ragioni di salute. In attesa del suo insediamento, il timone di Ocha sarà retto dalla numero due dell'agenzia, Joyce Msuya.

Ex collaboratore dell'ex premier laburista Gordon Brown, Fletcher è attualmente rettore dell'Hertford College di Oxford.

Ha lavorato con le Nazioni Unite durante la sua carriera diplomatica per conto del Foreign Office in Africa, Medioriente e Europa. E' stato ambasciatore britannico in Libano tra 2011 e 2015 e consigliere di politica estera di tre primi ministri tra 2007 e 2011.

Fletcher assume la guida dell' Ocha in un momento in cui il braccio umanitario dell'Onu è sotto forte pressione per le crisi a Gaza, Sudan e altrove nel mondo. "La comunità umanitaria è sottofinanziata, sovraccaricata e sotto attacco. Dobbiamo ripristinare il rapporto tra il mondo e coloro che sono nel bisogno più disperato", ha detto Fletcher su X impegnandosi a difendere gli operatori umanitari, i valori umanitari e, soprattutto, le persone che siamo lì per servire".



