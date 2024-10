A Fiumicino volo charter dal Libano con un centinaio di italiani

A distanza di poco meno di una settimana dal primo, un nuovo volo charter organizzato con il sostegno del ministero degli Esteri per facilitare il rientro dei connazionali dal Libano, è atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino poco dopo le 22 proveniente da Beirut con un centinaio di italiani e i loro familiari di nazionalità libanese (lo scorso 4 ottobre ne arrivarono 178, ndr).

A bordo dell'aereo, anche una ventina di cittadini di vari Paesi europei e 37 profughi siriani arrivati nell'ambito del programma dei Corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese evangeliche in Italia e Tavola valdese, in accordo con i ministeri dell'Interno e degli Esteri. I cittadini siriani, tra cui una bambina di pochi mesi, risiedevano in alloggi precari a Beirut e Saida, nel sud del Libano, e nei campi profughi della Valle della Bekaa. Verranno accolti nel nostro Paese in case messe a disposizione da famiglie italiane, associazioni, Diaconia valdese e Comunità di Sant'Egidio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA