Schlein, di patrimoniale si discuta a livello Ue

"Patrimoniale? Non saremmo d'accordo ad alzare le tasse sul ceto medio, ma penso che faccia bene Lula a chiedere ai governi una tassa internazionale sui super ricchi.

Questa discussione si può fare. Quindi bene una tassazione progressiva, ma non alzando le tasse al ceto medio". Lo ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a Live In Sky Tg24. Quindi bene discutere di una patrimoniale a livello "europeo, internazionale, concertato. Si è raggiunto un accordo della tassazione minima delle imprese, quindi Lula ha fatto bene a portare all'attenzione dei governi la tassazione dei super ricchi".



