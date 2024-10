Salvini, da banche 40 miliardi di utili, dovrebbero contribuire

"Io ho parlato di banche perché l'anno scorso hanno avuto 40 miliardi di utili" che equivalgono a "3 manovre finanziarie" e "purtroppo le banche non sono un'impresa come le altre, non sono come gli imprenditori che mettono i propri capitali e rischiano. Invece le banche rischiano ma sono garantite dallo Stato. Allora se bisognerà chiedere qualcosa a qualcuno per aumentare di più gli investimenti, ad esempio in sanità, credo che magari se le banche decidessero di mettere una piccola parte di questo maxi guadagno, penso che farebbero una cosa intelligente". Così il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini ospite di Sky Tg24 Live.



