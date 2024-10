Dal clima alla Gen Z, tutte le sfide del turismo a Ttg

(dell'inviata Cinzia Conti) Le 20 regioni italiane e ben 66 destinazioni estere, 2.700 brand espositori, 55 start-up e oltre 1.000 buyer esteri provenienti da 75 Paesi, oltre 200 eventi con 250 esperti in 9 arene. E poi tanti temi diversi dal lusso all'open air, dal business alla nautica, dai balneari all'intelligenza artificiale, dalla Gen Z ai Millennials. A Rimini tutto il mondo del turismo è pronto al grande confronto della 61/a edizione di Ttg Travel Experience organizzata da Italian Exhibition Group (Ieg), in concomitanza con InOut - The Contract Community, l'appuntamento dedicato all'intera community dell'indoor e dell'outdoor per l'accoglienza turistica. Tra i presenti anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, il presidente di Astoi-Confindustria Viaggi Pier Ezhaya, il presidente di Fto-Federazione Turismo Organizzato Franco Gattinoni, Flavio Ghiringhelli, presidente di Ibar-Italian Board Airline Representatives.

Il tema di questa edizione sarà Veritas, per un settore che oggi più che mai ha l'esigenza di basarsi su racconti veritieri dei territori, dati di tendenza certi, analisi di mercato scientificamente comprovabili, in un tempo in cui lo storytelling è artificialmente creato, dilagano le fake news e le recensioni sono spesso fuorvianti. Un comparto che nei primi 7 mesi del 2024 ha registrato 790 milioni di turisti nel mondo, l'11% in più sull'analogo periodo del 2023 secondo l'ultimo barometro di Un Tourism, l'agenzia dedicata delle Nazioni Unite.

Tra i tanti appuntamenti la presentazione di "In dato Veritas", l'analisi dell'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano. E sulla verità dei "numeri" nel turismo anche un incontro organizzato dall'Italian Travel Press con Maria Teresa Santoro dell'Istat, Emilio Becheri, ideatore e coordinatore del "Rapporto sul Turismo Italiano" e Gavino Maresu, già docente dell'università di Genova.

Diversi gli appuntamenti in cui sarà trattato il tema del cambiamento climatico e dell'impatto sul turismo, tra cui "Turismo Obiettivo 2035: momento della verità e nuove sfide.

Clima, migrazioni e strategie di adattamento" presieduto da Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio. Vicino a questo tema anche il talk con Federalberghi e Faita-Federcamping sulla sfida delle imprese del settore nella nuova progettazione di spazi outdoor per soddisfare la domanda di turisti in cerca di ambienti esterni sempre meno artefatti e un contatto più stretto con la natura.

Tra i nuovi trend ci sarà un focus sul turismo nautico, un settore in forte crescita che nello scorso anno ha registrato un aumento delle prenotazioni del 130% spaziando dal charter nautico alle crociere, dai porti turistici ai parchi fino alle riserve costiere. Attenzione anche al turismo del lusso che solo in Italia rappresenta il 25% dell'indotto turistico complessivo e che sarà al centro di un'analisi di Deloitte.

Infine l'edizione 2024 vedrà ben 16 novità rispetto all'anno scorso fra le 66 destinazioni internazionali presenti, tra ritorni e debutti assoluti. Alcune curiosità sono rappresentate da Skiathos e Halkidki (Grecia) rimanendo in Europa, passando per le splendide proposte di Namibia e Uganda, fino ad Antigua (Americhe) o Almaty in Kazakhistan, parlando dell'Asia. Non mancheranno anche le riconferme, naturalmente, come la Cina che proprio lo scorso anno aveva iniziato la sua riapertura turistica post Covid da Rimini, oltre alla Giordania, che dopo essere stata Country Partner di TTG torna con uno stand di quasi 450 metri quadrati.



