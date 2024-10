Tajani, 'l'amicizia tra Italia e Argentina è incrollabile'

"In un'epoca segnata da nuove sfide e profonde tensioni internazionali, l'amicizia tra Italia ed Argentina è un punto fermo della politica estera italiana: una sintonia tra popoli, ancor prima che tra Governi". Inizia così l'editoriale per il quotidiano argentino 'La Nacion' firmato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani, appena arrivato a Buenos Aires per una missione di sistema.

"Abbiamo accolto con molto interesse le prime scelte del governo Milei in politica estera e la determinazione con cui la nuova amministrazione sta cercando di portare avanti riforme necessarie e incisive per stimolare la crescita economica e ridare competitività al Paese", afferma il ministro.

"I punti di contatto e le aree di collaborazione tra Italia e Argentina sono innumerevoli. I nostri Paesi sono d'altronde due grandi democrazie che condividono una parte così importante della propria cultura e della propria storia", sottolinea il vicpremier. "L'Italia sarà sempre a fianco dell'Argentina e della sua gente. Italia e Argentina sono un esempio unico e irripetibile al mondo: siamo un unico popolo, siamo una sola nazione", conclude Tajani.



