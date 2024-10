Iran,persi contatti con capo Quds Qaani dopo raid a Beirut

Due alti funzionari iraniani hanno fatto sapere - scrive Reuters sul suo sito - di avere perso i contatti con il capo della Forza Quds dell'Iran dopo gli attacchi israeliani a Beirut in cui è stato ucciso il leader di Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah.

Uno dei funzionari ha detto che Qaani si trovava nella periferia meridionale di Beirut, Dahiyeh, durante un attacco che si dice abbia preso di mira il nuovo leader di Hezbollah Hashem Safieddine, ma il funzionario ha detto che non vi sarebbe stato alcun incontro tra i due. La fonte afferma che l'Iran e Hezbollah non sono stati in grado di contattare Qaani.



