Incassi cinema, Joker: Folie à Deux debutta a 4.8 milioni

Joker: Folie à Deux, il sequel del pluripremiato e amato film con Joaquin Phoenix che vede anche la partecipazione di Lady Gaga ed è stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, debutta conquistando la vetta della classifica Cinetel con 3 milioni 874mila nel week end e 4 milioni 768mila nei primi 5 giorni di programmazione. Notevole la media di 6.425 su 603 schermi. Il primo Joker aveva incassato al debutto quasi 6 milioni 300mila e chiuso con quasi 30 milioni totali.

Al secondo posto in crescita del 23% Vermiglio, il film di Maura Delpero che rappresenterà l'Italia agli Oscar, guadagna altri 494mila euro con una media di 1.446 euro su 432 sale per un risultato complessivo di 1 milione 230mila in 20 giorni.

Slitta al dalla vetta al terzo gradino del podio dopo 7 settimane in sala Cattivissimo Me 4 che mette via quasi 328mila euro, con una media di 1.147 euro in 286 cinema, per un totale di 17 milioni di euro che lo rende il terzo migliore risultato del 2024 dopo Inside Out 2 e Deadpool & Wolverine.

Al quarto posto in crescita del 59% il film d'animazione Il robot selvaggio, per la seconda domenica in anteprima, incassa 336mila euro con la media di 569 euro su 363 schermi.

Al quinto posto il burtoniano Beetlejuice Beetlejuice, in calo del 45%, che guadagna altri 205mila euro superando i 5 milioni totali in 5 settimane con una media di 921 euro su 223 sale.

Sesto il film di Francesca Comencini Il tempo che ci vuole con Fabrizio Gifuni e Romana Maggiora Vergano: l'incasso è di quasi 204 mila euro e una media di 657 su 310 cinema per un complessivo di 583mila.

L'altra nuova uscita della top ten è in settimana piazza Familia di Francesco Costabile con Francesco Di Leva, Barbara Ronchi e Francesco Gheghi sulla violenza domestica che ha incassato 181mila euro con la media di 604 euro su 300 schermi.

Ottavo posto per Transformers One (in calo del 52% a 165mila nel weekend con un totale di 728mila), nono Never Let Go (in discesa del 42% con 145mila nel fine settimana e 461mila complessivi).

Chiude la top ten Ricomincio da Taaac, che con altri 79mila euro arriva a un risultato totale di 446mila in due settimane.

L'incasso complessivo del weekend è di 6.551.220 in crescita del 21.76% sullo stesso periodo del 2023 e in calo del 6% sulla scorsa settiamana.



