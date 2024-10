Herzog, 'per avere la pace il mondo deve sostenere Israele'

Il presidente israeliano Isaac Herzog ha affermato che il mondo "deve sostenere Israele" per portare la pace, mentre il Paese celebra il primo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre. "Il mondo deve realizzare e comprendere che per cambiare il corso della storia e portare la pace, un futuro migliore alla regione, deve sostenere Israele nella sua battaglia contro i suoi nemici", ha affermato il presidente che in occasione delle commemorazioni del 7 ottobre ha raggiunto Reim, luogo del massacro del Nova Festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA