Cgil, da legge bilancio tagli sanità, scuola e previdenza

"La prossima legge di bilancio inaugurerà una lunga stagione di rigore e tagli alla sanità, a istruzione e ricerca, alla previdenza, ai contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici, agli enti locali, agli investimenti". Così la Cgil, dopo l'Assemblea generale, avvertendo che "tutto ciò non è una prospettiva inevitabile, ma il risultato di una precisa scelta politica: quella di non toccare extraprofitti, profitti, rendite finanziare e immobiliari, grandi patrimoni, evasione fiscale e contributiva".

L'Assemblea ha quindi deciso di dare il via alla mobilitazione della Cgil fino a un'eventuale proclamazione dello sciopero generale.



