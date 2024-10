Calenda, opposizioni cercano una posizione comune sulla Consulta

"Noi siamo in contatto con le altre opposizioni. Quello che non vorremmo fare è la figura degli imbecilli come l'altra volta sulla Rai, questa è l'unica aspirazione che abbiamo". Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda, alla vigilia della votazione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, facendo riferimento a quando il 27 settembre alcuni partiti di centrosinistra disertarono la votazione per i consiglieri Rai di nomina parlamentare, mentre altri votarono.

"Io penso che non si possa andare avanti continuamente sull'Aventino - ha aggiunto -. Capisco la difficoltà perché la maggioranza non ha grande voglia di ascoltare, però bisogna insistere. Dopodiché ci sentiremo con le altre opposizioni e cercheremo di prendere una posizione comune".



