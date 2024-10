Le Borse europee avviano la settimana in terreno positivo. Tra gli investitori c'è un clima positivo sulla crescita, dopo i dati americani sul mercato del lavoro e gli stimoli in Cina per far ripartire l'economia.

Restano le preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente.

Avvio in rialzo per Parigi (+0,41%), Londra (+0,28%) e Francoforte (+0,15%).



