7 ottobre: Casellati, ferma condanna contro un attacco atroce

"A un anno dal terribile attacco terroristico del 7 ottobre 2023 di Hamas contro Israele, rinnovo la mia più ferma condanna per un atto vile e atroce contro civili innocenti. Una violenza cieca e brutale che non solo ha portato morte e sofferenze in Israele ma ha innescato una spirale di lutti e distruzione in tutto il Medio Oriente. Donne, anziani e bambini a Gaza ancora oggi pagano per la follia di quel raid terroristico. Mi unisco agli appelli per il rispetto del diritto internazionale e un "cessate il fuoco" che consenta la liberazione degli ostaggi e l'assistenza umanitaria. E invito tutti a mettere fine agli attacchi antisemiti che nulla hanno a che fare con la solidarietà ai palestinesi e il sostegno alla causa della pace". Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati.



