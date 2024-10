La Germania prevede un'altra recessione nel 2024

Berlino taglia le sue previsioni di crescita per il 2024 e si attende una recessione per il secondo anno consecutivo. Lo scrive il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, anticipando le nuove stime che il ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, si appresta a svelare mercoledì.

Il governo tedesco prevede che l'economia dell'ormai ex locomotiva d'Europa quest'anno si contragga dello 0,2% - un drastico peggioramento rispetto alla precedente stima che prefigurava invece una crescita dello 0,3% -, riprendendo poi slancio nel 2025 con un +1,1%.

La revisione è comunque in linea con le aspettative dei principali istituti di ricerca economica.



