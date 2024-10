Idf, 'raid aereo contro Hamas nel nord di Gaza'

"Sotto la direzione dell'intelligence dell'Idf, l'aeronautica militare ha condotto un attacco preciso contro i terroristi di Hamas che operavano all'interno di un centro di comando e controllo nell'area di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Il centro di comando e controllo, incorporato all'interno di un complesso che in precedenza fungeva da centro Unrwa, è stato utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell'IDF e lo Stato di Israele". Lo ha fatto sapere l'esercito israeliano in una nota.

"Questo è un ulteriore esempio dell'abuso sistematico delle infrastrutture civili da parte dell'organizzazione terroristica Hamas in violazione del diritto internazionale. L'Idf - conclude la nota - continuerà ad operare contro Hamas in difesa dei cittadini di Israele".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA