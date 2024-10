MotoGp in Giappone: prima pole per Acosta, Bagnaia secondo

Lo spagnolo Pedro Acosta (GasGas/Ktm-Tech3) ha conquistato la pole position della MotoGp a Motegi, in Giappone. Secondo sulla griglia di partenza sarà nella gara di domani Francesco Bagnaia (Ducati), davanti allo spagnolo Maverick Vinales (Aprilia).

Si tratta della prima pole in MotoGp per il 20enne Acosta.

Nelle qualifiche quarto tempo per Enea Bastianini. Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi si sono piazzati rispettivamente sesto, settimo e ottavo. Solo undicesimo posto per Jorge Martin.



