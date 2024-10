Usa 2024, Liz Cheney: 'Trump è una minaccia senza precedenti'

"Chiunque abbia fatto cose come l'assalto al Capitol non potrà mai più essere ritenuto degno del potere. Dobbiamo sconfiggere Trump il 5 novembre": così l'ex deputata repubblicana Liz Cheney aprendo in Wisconsin il comizio di Kamala Harris, cui ha dato il suo endorsement. "Non ho mai votato per un democratico, ma quest'anno voterò con orgoglio per Kamala Harris: so che sarà in grado di ispirare tutti gli americani e di unire questa nazione", ha detto la Cheney tra applausi e cori della folla ("Thank you Liz"). "Mentre ci incontriamo qui oggi, la nostra repubblica si trova ad affrontare una minaccia senza precedenti", ha ammonito.

"Ogni presidente nella storia degli Stati Uniti ha adempiuto al proprio dovere di supervisionare la pacifica transizione del potere. Ogni presidente tranne Donald Trump", ha scandito Cheney, una dei dieci deputati repubblicani a votare l'impeachment dell'allora presidente per l'assalto al Capitol.

"Aiutateci quindi a raddrizzare la rotta della democrazia", ha proseguito ricordando che "il più conservatore tra i valori conservatori è la fedeltà alla nostra costituzione". Cheney e Harris hanno parlato dietro un pannello di vetro antiproiettile.





