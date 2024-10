Piantedosi, gestiremo con equilibrio corteo pro Pal

La manifestazione pro-Pal di domani a Roma è "illegale" e sarà comunque "gestita in equilibrio dalle nostre forze di polizia, di cui mi fido ciecamente. Non tutti i manifestanti scenderanno in piazza: una sigla molto rappresentativa del mondo palestinese ha accettato il divieto come invito a riprogrammare il corteo sabato 12 ottobre, perchè è chiaro che alla vigilia del 7 ottobre e per il modo in cui era stata proposta c'era il forte rischio che fosse celebrativa di un eccidio e foriera di turbative di piazza". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA