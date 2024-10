L'Onu, 'almeno 70 persone uccise da una gang ad Haiti'

È di "almeno 70 persone" uccise, tra cui donne e bambini, il bilancio dell'attacco compiuto ieri da gang ad Haiti. Lo ha reso noto oggi l'Onu, aggiungendo che si segnalano anche 16 feriti gravi.

"I membri della gang Gran Grif, armati di fucili automatici, hanno sparato sulla gente, uccidendo almeno 70 persone, tra cui una decina di donne e tre bambini", ha affermato in una nota l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani che si è detto "inorridito" per il massacro perpetrato a Pont Sondé, località del dipartimento di Artibonite situata sulla strada che collega Port-au-Prince a Cap-Haïtien.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA