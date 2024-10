Hit parade, Lazza si conferma in vetta con Locura

Lazza si conferma, per la seconda settimana consecutiva, in vetta alla classifica Fimi/Gfk Italia degli album più venduti della settimana con il nuovo album Locura uscito il 20 settembre per Island Records. È al vertice anche dei Vinili, Cd e musicassette e il tour è quasi totalmente sold out.

Confermate anche le posizioni fino alla quinta, con Shiva e il suo Milano Angels, quarto album in studio del rapper, al secondo posto e la regina dell'estate Anna con Vera Baddie al terzo. Stabili anche al quarto posto Geolier con Dio lo sa e al quinto il rapper Tony Effe con il suo secondo album Icon.

Risale di un gradino, rispetto a una settimana fa, Tedua (sesto) con l'ultimo capitolo della sua Divina commedia (Deluxe), così come David Gilmour, reduce da sei date al Circo Massimo di Roma, con Luke and Strange, uscito il 6 settembre.

Ottava (in risalita di due posizioni), Annalisa con il suo E poi siamo finiti nel vortice, alla 53/a settimana dalla pubblicazione.

Chiudono la top ten Kid Yugi con I nomi del diavolo e Simba La Rue con Tunnel.

Tra i singoli, conquista la prima posizione Per due come noi, ultimo singolo di Olly con Angelina Mango, scritto dai due cantautori e prodotto insieme a Jvli, con oltre 11 milioni di stream totali. Il brano conquista anche il primo posto nella classifica airplay radio generale, italiana e airplay TV, diventando il brano più trasmesso dalle radio italiane.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA